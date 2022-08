La Préale : une ferme agroécologique dans la région du Condroz

Olivier, son épouse et d’autres partenaires ont créé une structure " Permaprojets " pour encadrer et soutenir financièrement et matériellement des jeunes porteurs de projets de permaculture et d’agroécologie en Belgique. " L’idée, c’est d’aider des jeunes maraîchers à se lancer comme indépendants dans des bonnes conditions. Cette approche agroécologique a beaucoup de sens sur le plan environnemental et sur la qualité de la nourriture, mais c’est un vrai défi d’un point de vue économique ! "

La Préale accueille deux herboristes, deux semenciers qui produisent des graines bios et trois maraîchers qui produisent 50 variétés et plusieurs tonnes de légumes en un an." Personnellement, je ne me serais pas installé dans un champ au milieu de nulle part. Pour la première année, avoir un système d’irrigation, des serres, une cabane… nous permet d’atteindre nos objectifs " explique Xavier, un jeune maraîcher.

Par ailleurs, une autre ferme agroécologique se trouve à côté du Poney Club de La Papelotte à Waterloo – en bordure du champ de bataille et au début du vallon de la Marache.