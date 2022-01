La pré-éclampsie, un poison pour la grossesse

Emmanuelle Honoré a échappé au pire. Elle avait 34 ans et ne présentait aucun facteur de risque mais ses mains et ses pieds avaient enflé dix jours avant la date de son accouchement programmé. Les médecins lui ont dit de ne pas s'inquiéter mais elle a décidé de surveiller sa tension artérielle à la maison et finalement de se rendre à pied à l'hôpital. Une décision qui lui a sauvé la vie.

"Quand je suis arrivée aux urgences de la maternité, ils ont pris ma tension et n'ont pas attendu le retour des résultats des tests sanguins pour décider une césarienne d'urgence."

Immédiatement après, elle a commencé à avoir des convulsions. "C'était une question de minutes. Le bébé et moi avons été incroyablement chanceux", a-t-elle témoigné. "Pendant la crise, je me suis sentie partir."

Aujourd'hui, son fils est en bonne santé et aura trois ans en février. Mais une nouvelle grossesse serait encore plus risquée. "Pour moi, il y a un avant et un après, ce sont deux vies différentes", confie-t-elle.