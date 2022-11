"La poupée qui fait non", un hymne au consentement... et enregistré avec des membres de Led Zeppelin

Mais ce qui est intéressant, et nouveau, dans la chanson de Michel Polnareff c’est que la poupée dit 'non' et que celui qui aimerait qu’elle dise 'oui' entend bien 'non'…

Quoi qu’on lui demande, et on imagine certaines propositions, elle dit 'non'. Évidemment, la chanson évoque l’émancipation en marche des femmes dans les années 60 et, à la lumière d’aujourd’hui, on pourrait écouter La poupée qui fait non comme une chanson sur le consentement. Une chanson en avance sur son temps, et qui observe le début d’une révolution, celle des femmes… Deux ans avant Mai 68, quatre ans avant la création du MLF – Mouvement de libération de la femme, cinquante ans avant MeToo – La poupée qui fait non est une chanson sur la liberté des femmes à disposer de leur corps.

Dans la chanson, il est précisé : "Sans même écouter. Elle fait 'non, non, non, non' /Sans me regarder. Elle fait 'non, non, non, non' / Pourtant je donnerais ma vie. Pour qu'elle dise oui". "Sans même écouter", "Sans me regarder" signifie la négation de la parole et du regard de l’homme… La liberté des femmes, c’est de ne pas écouter et de ne pas regarder… Avec un texte qui semble fait avec trois allumettes, La poupée qui fait non nous dit quelque chose d’important de la société au milieu des années 60.

Au niveau sociologique, c’est une chanson qui marque le début de la fin de l’esprit yéyé, la fin des sujets insouciants et de l’adolescence évaporée, la fin de l’esprit yéyé et le début d’un esprit plus politique, et comme on disait à l’époque, plus engagé. En tout cas, La poupée qui fait non, avec ses airs de ne pas y toucher, touche beaucoup…