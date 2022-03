La poterie Biron de Bouffioulx va fabriquer 2000 chopes pour l’abbaye de Rochefort

La poterie Biron de Bouffioulx dans le Hainaut va produire cette année 2000 nouvelles chopes et calices en grès pour l’abbaye de Rochefort. Jusqu’à peu, la brasserie de Rochefort travaillait avec une autre poterie installée dans ce même village de Bouffioulx.

Mais cette dernière a mis un terme à ses activités voici quelques mois et a été reprise par la poterie Biron. Cette dernière décroche donc un nouveau contrat, une bonne nouvelle pour cette entreprise qui a beaucoup souffert de la crise du covid. Nonante pourcents ses clients sont des brasseries et du secteur Horeca.

Cette poterie où tout est encore réalisé à la main (tournage, pose des anses, émaillage, enfournement) permet à la fois de réaliser de très petites quantités (pour des particuliers) et de produire plusieurs milliers de pièces pour des entreprises. "Et on peut tout personnaliser, c’est cela qui séduit aussi nos clients" explique Sébastien Lambert, potier et gérant de l’entreprise. "On personnalise et on produit aussi du 100% local. La terre à la base vient d’Allemagne, elle est conditionnée en Belgique et toute la production est locale et réalisée à la main. On est à l’opposé de la mondialisation et du made in China".