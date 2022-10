La position des personnes d'origine étrangère sur le marché du travail s'améliore légèrement

La qualité du travail (salaires, mobilité entre les statuts, secteurs et types de contrats) s'est améliorée, mais les personnes issues de l'immigration restent surreprésentées dans des postes moins qualitatifs et moins durables, se retrouvant plus régulièrement au chômage ou travaillant souvent comme intérimaires ou ouvriers, décrit encore le rapport. Et il est encore plus compliqué pour ces personnes de trouver un travail lorsqu'elles possèdent au mieux un certificat de l'enseignement secondaire inférieur, ont plus de 55 ans, sont des femmes/mères ou sont récemment arrivées en Belgique.

Statut précaire

La pandémie de Covid-19 a par ailleurs confirmé leur statut précaire. Les personnes d'origine étrangère ont été moins nombreuses à pouvoir faire du télétravail - et donc plus exposées aux risques de contagion -, et étaient davantage employées dans des secteurs qui ont dû fermer leurs portes.

Le monitoring pointe aussi que les personnes d'origine belge sont plus de 72% à avoir obtenu leur diplôme de l'enseignement secondaire supérieur sans retard scolaire, contre moins de 40% pour les personnes d'une autre origine.

Enfin, en 2020, 21% des travailleurs détachés étaient d'origine non européenne, contre 8% en 2010.

"Les entreprises doivent elles aussi contribuer à plus d'égalité sur le marché de l'emploi en développant des politiques anti-discrimination appropriées pour chaque étape de la relation de travail et en surveillant la diversité de leur main d'œuvre", souligne le directeur d'Unia, Patrick Charlier.

"La mise en place d'une 'cellule diversité' permettra de livrer un focus précis sur l'état de la diversité au sein des secteurs, le tout renforcé par des statistiques les plus précises possibles", a de son côté assuré le ministre fédéral du Travail, Pierre-Yves Dermagne.