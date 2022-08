"La porteuse de souffle" des Baladins du miroir, sur l'esplanade de la citadelle de Namur

Les Baladins du Miroir ont installé leurs roulottes sur l’esplanade de la citadelle de Namur, pour leur dernier spectacle : "La porteuse de souffle".

Sous le chapiteau, des acrobates, des musiciens, des conteurs comédiens, et une poésie à travers la gestuelle et les mots. Tout ce qui fait la particularité de cette troupe, qui va de ville en ville depuis plus de 40 ans.

Un souffle, porté par l'écriture de Jean-Pierre Dopagne, et la mise en scène de Gaspar Leclère. Sans donner de leçon, le texte nous dit la mer qui recule, le désert qui s’installe, la quête du bonheur, le besoin de posséder, et surtout le droit de dire non.

Rencontre avec Gaspar Leclère ...

"La porteuse de souffle" par les Baladins du Miroir, jusqu’au 10 août à Namur, ensuite le 25 août au Festival Théâtre au Vert de Thoricourt dans le Hainaut, et en septembre à Jodoigne.