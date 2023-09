La porte est-elle définitivement fermée pour Thibaut Courtois chez les Diables ? "Il doit d’abord se rétablir, pour le reste on verra"

Blessés et tous les deux opérés, Kévin de Bruyne et Thibaut Courtois sont sur la touche pour de nombreux mois et, sans surprise, ne font pas partie de la sélection de Domenico Tedesco pour les deux prochaines rencontres des Diables rouges. Le gardien du Real Madrid qui souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche a déjà entamé sa rééducation. Mais aurait-il été repris sans cette blessure ?

Rappelez-vous, lors du rassemblement de juin, Thibaut Courtois avait précipitamment quitté le groupe suite à la polémique du brassard gate. "Je tiens tout d’abord à dire que nous espérons qu’il puisse revenir rapidement sur les terrains, c’est la chose la plus importante" a précisé le sélectionneur national qui s’est ensuite exprimé sur les suites de cette controverse. "Nous avons toujours des contacts avec Thibaut surtout Franky Vercauteren (le directeur technique ndlr) qui le connaît depuis longtemps. Après une discussion entre eux, j’ai suggéré que l’on se rencontre mais malheureusement, il s’est blessé peu de temps après. La priorité pour Thibaut est de se rétablir le plus rapidement possible. Pour le reste, on verra. Je ne me suis en tout cas pas fixé de deadline pour avoir une discussion avec lui."

Mais les faits sont là, le gardien du Real Madrid est absent et il faudra bien le remplacer dans les buts pour les rencontres contre l’Azerbaïdjan et l’Estonie. Tedesco a repris quatre gardiens pour ce rassemblement (Koen Casteels, Arnaud Bodart, Thomas Kaminski et Matz Sels) mais un numéro 1 ne se dégage pas spécialement. "On se réunit deux semaines tous les deux ou trois mois et il peut toujours y avoir des changements dus à toute une série de paramètres et de circonstances. Pour moi, ce n’est pas important de dire qui est le numéro 1 et en toute honnêteté, je n’en sais encore rien" a détaillé le coach italo-allemand. Interrogé sur un potentiel retour de Simon Mignolet chez les Diables, Domenico Tedesco s’est montré clair à cet égard. "Non pour la simple et bonne raison qu’il a pris sa retraite internationale et qu’il a expliqué en détail et de manière tout à fait compréhensible pourquoi il voulait stopper avec l’équipe nationale. Ça n’a pas été facile à accepter car c’était juste avant ma nomination et ma toute première sélection mais il a toujours été correct et nous avons donc compris et accepté son choix. Maintenant, nous avons un bon groupe de gardiens avec énormément de potentiel et je suis très confiant à leur sujet."