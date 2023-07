"La porte de l’enfer" continue de s’agrandir. Inquiétude autour du plus grand cratère du monde, le Batagaika

C’est l’un des endroits les plus mystérieux de la planète, des plus dangereux aussi. Lui, c’est le cratère de Batagaika, immense gouffre thermokarstique d’environ 800 mètres de large et de 100 mètres de profondeur. Situé à 660 kilomètres au nord-est de la ville de Yakutsk en Russie, celui que les habitants de la région ont surnommé les "portes de l’enfer" inquiète, car il ne cesse de s’agrandir.

Apparu dans les années 1960, cet énorme trou béant au pays de Poutine est la conséquence des politiques de déforestation massive de la Sibérie centrale au siècle dernier. Une déforestation qui a exposé le pergélisol au soleil, le faisant surchauffer, jusqu’à son effondrement. Depuis, la cavité ne cesse de s’agrandir, les alentours d’être engloutis. Le tout dans un concert de bruits inquiétants, véritables hurlements du sol ayant conduit les habitants de la région à surnommer le cratère "La porte de l’enfer". Et rien que ces deux dernières années, le Batagaika s’est agrandi de plus de 50 mètres.