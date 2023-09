La pornographie nuit-elle à une vie sexuelle heureuse ?

On sait depuis quelques années déjà que les connexions entre le striatum et le cortex préfrontal se détérioreraient davantage au plus l’individu consomme des vidéos pornographiques. La consommation de ce type de contenu a des effets directs sur le cerveau et notamment sur les neurotransmetteurs, perturbant le processus de récompense, explique la sexologue Mariana Batista : "Le porno agit sur le cerveau en déclenchant un neurotransmetteur appelé dopamine, qui est le même composant chimique qui nous conduit à d’autres addictions, telles que l’alcool, les drogues ou les réseaux sociaux. De manière simplifiée, la dopamine agit comme un système de récompense : lorsque nous sommes confrontés à une situation agréable qui ne demande que très peu d’efforts, notre corps produit de la dopamine, en tire un bilan positif. Le cerveau enregistre : "Wow cette expérience nous excite et en valait tellement la peine, nous n’avons même pas eu à faire beaucoup d’efforts, faisons-le plus souvent pour obtenir plus de récompenses !". Cependant, comme pour toute addiction, notre cerveau s’habitue à ce qui est déjà connu et exigera de plus en plus de stimulations pour obtenir une satisfaction similaire à cette première fois."

Concrètement, à l’image de l’héroïnomane qui doit augmenter progressivement ses doses, la pornographie demande à être regardée plus souvent. Les images sexuelles, elles, doivent devenir chaque fois plus explicites quitte à devenir un peu plus violentes : "Dans la pornographie, au début, un simple soupçon de sexe suffit à vous exciter et à vous conduire au plaisir. La deuxième fois, la même scène n’a pas le même effet. Vous avez besoin de quelque chose de plus intense, de plus explicite. La troisième fois, encore plus intense. Comme la pornographie n’offre aucune limite pour alimenter ce système de fantasmes et que l’effort est toujours très faible, la énième fois vous vous retrouvez à regarder quelque chose d’extrêmement violent et hors réalité. Quelque chose que vous ne ferez peut-être jamais avec un autre être humain, simplement parce que cela génère une excitation dont vous ne comprenez même pas exactement d’où elle vient. C’est le mécanisme addictif de notre esprit déclenché par la dopamine."