La population des tigres sauvages du Népal a presque triplé en 12 ans

Les défenseurs de la nature ont recensé la population à l'aide de milliers de caméras sensibles au mouvement installées sur une vaste étendue des plaines du sud du Népal, où évoluent les majestueux prédateurs.

Les experts de la faune sauvage ont scrupuleusement scruté une infinité d'images pour identifier les félins dont chaque robe à rayures est unique.

Au début du 20e siècle, le monde comptait plus de 100.000 tigres, mais il ne restait plus que 3.200 individus en 2010, un plus bas historique.

Le plan de conservation des tigres de 2010 signé notamment par le Népal est aussi soutenu par des célébrités, dont l'acteur américain Leonardo DiCaprio.