La population de l'Union européenne en baisse pour la deuxième année consécutive

Si, au total, 10 pays ont enregistré une diminution de leur population entre les 1er janvier 2021 et 2022, la plus forte baisse étant relevée en Italie (-253.100) et la plus faible en Slovénie (-1.800), des augmentations ont été observées dans les 17 autres pays, la plus forte ayant été constatée en France (+185.900) et la plus faible en Estonie (+1.700).