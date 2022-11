La population de Bertogne consultée ce dimanche sur la fusion avec la commune de Bastogne

Ce dimanche c’est le Jour J pour la consultation populaire à Bertogne. S'ils le souhaitent, les habitants de Bertogne sont invités à venir donner leur avis sur les projets de fusion avec Bastogne. Trois bureaux de vote seront ouverts de 8 à 13h et 2890 habitants de plus de 16 ans auront la possibilité de répondre à une seule et unique question : " êtes-vous favorables à la fusion de Bastogne et de Bertogne ? Oui ou non " Même si la consultation arrive un peu tard, c'est pour Louis Vaguet et la minorité de Bertogne, un moment important. " C’est une occasion unique pour la population de donner son avis sur une situation particulière. Pour nous, on vend la commune aux voisins ! ", ajoute Louis Vaguet. Un avis que ne partage évidemment pas le Bourgmestre de Bertogne Jean-Marc Franco. " J’espère que les gens vont comprendre l’intérêt qu’il y a pour les citoyens, pour ne futur, de ne pas rester trop petit et de plutôt s’associer avec une ville importante de notre bassin de vie ! " Pour que les bulletins soient dépouillés, il faut que 10% de la population participe à la consultation, c'est à dire 373 habitants. Mais Jean-Marc Franco rappelle que le résultat vote d’une consultation populaire n’est pas contraignant et que le processus de fusion adopté fin juin par le conseil communal de Bertogne va suivre son cours. Louis Vaguet attend les résultats dimanche sur le coup de 17h. Si la population se prononce clairement contre la fusion, il interpellera à nouveau le Gouvernement et le Parlement Wallon.