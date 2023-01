La population bruxelloise devrait stagner d'ici 2070 selon le Bureau du Plan

Statbel (l'organisme fédéral en charge de l'analyse statistique, ex-INS) et le Bureau Fédéral du Plan publient leur prévisions démographiques à l'horizon 2070. En projection, la population de la Région de Bruxelles-Capitale connait encore une légère augmentation jusqu’en 2050, pour ensuite décroître. La croissance du nombre d’habitants entre 2022 et 2070 est proche de 0 %. Le solde migratoire interne négatif (davantage de départs depuis la région bruxelloise vers les deux autres régions du pays que d’entrées en provenance de ces deux régions) n’est plus compensé par les apports de la migration internationale et du solde naturel. La croissance annuelle moyenne est de 100 habitants par an sur la période 2022-2070, contre 9 000 habitants par an sur la période 1992-2021