La pop apocalypse, la bande-son de l’éco-anxiété des jeunes générations

L’Organisation des Nations unies est catégorique : la crise climatique est en train d’atteindre une portée destructrice inouïe. La gravité de la situation pousse de nombreux musiciens à se saisir de la question environnementale dans leurs textes, donnant ainsi naissance à "la pop apocalypse".

La pop apocalypse n’est pas un style musical consacré, comme l’explique le média américain Vox. Il s’agit plutôt de l’incarnation en chansons de l’éco-anxiété ambiante. Si n’importe qui peut souffrir de ce trouble anxieux d’un genre nouveau, il est particulièrement répandu chez les jeunes générations. Ainsi, 60% des 16-25 ans de dix pays, du Nord comme du Sud, disent en souffrir, selon une étude 2021 parue dans la revue The Lancet Planetary Health.

Les fans de musique ne sont pas épargnés par cette angoisse climatique, quel que soit leur âge. Des chercheurs de l’université de Glasgow ont constaté que 54% des mélomanes britanniques s’accordent à dire que "la lutte contre le dérèglement climatique devrait être une priorité absolue maintenant, avant tout autre chose".

Rien d’étonnant donc à ce que de plus en plus de musiciens se fassent l’écho des revendications environnementales d’une partie de la population mondiale. Billie Eilish en tête. La chanteuse américaine a organisé des conférences sur la crise climatique à Londres, en marge de sa dernière tournée mondiale, baptisée du nom de son deuxième album, Happier Than Ever. Elle a également parlé des conséquences dramatiques du changement climatique et de l’effondrement de la biodiversité dans son morceau All the Good Girls Go to Hell, tiré de de son premier opus, When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?.