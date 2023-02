La ponctualité des trains de la SNCB est restée inférieure à 90% en janvier

La ponctualité des trains de la SNCB est restée sous la barre des 90% en janvier et ce, pour le cinquième mois consécutif, comme le montrent les derniers chiffres publiés mardi sur le site Open Data d'Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Au cours du mois de janvier 2023, le taux de ponctualité des trains de la SNCB était de 89,1%. Cela signifie que plus d'un train sur dix est arrivé à Bruxelles ou au terminus à l'heure ou avec six minutes de retard maximum. Les trains ont donc été plus ponctuels qu'en décembre 2022 où ce taux n'était que de 84,8%.

En revanche, la situation s'est détériorée par rapport à janvier 2022 où 93,6% des trains étaient à l'heure.

Pour toute l'année 2022, le taux de ponctualité était de 89,2%, plongeant sous la barre des 90% pour la première fois depuis 2018. En outre, 3026 trains ont été complètement ou partiellement annulés en janvier, soit 3,1% de l'ensemble des convois. En 2022, ce taux s'élevait à 5,7% en décembre contre 2,8% en janvier. Par ailleurs, plus de 44.000 trajets ont par ailleurs été annulés l'an dernier.

Taux de ponctualité minimal de 90,6% en 2027 et de 91% en 2032

Dans les nouveaux contrats de gestion d'Infrabel et de la SNCB, la ponctualité du transport domestique de passagers est l'un des critères dont dépend une partie de leur financement. Ainsi, il est prévu d'atteindre un taux de ponctualité minimal de 90,6% en 2027 et de 91% en 2032.