La Pommeraie à l’honneur au Trinkhall : Jean-Marie Heyligen et Paul Duhem

En 1980, Bruno Gérard, jeune professeur de dessin engagé par le Home André Livémont pour animer l’atelier de peinture, rencontre en ses murs Jean-Marie Heyligen qui, dix ans plus tard, fréquente l’atelier de La Pommeraie quand l’animateur déplace ses activités. Peintre, graveur et sculpteur, Jean-Marie Heyligen crée des images de corps douloureux, mis à mal ou à mort, après une opération de chirurgie plastique, oh combien réparatrice du lien humain.