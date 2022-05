La Pommeraie a 50 ans, l’atelier de peinture en fête

La Fondation Paul Duhem fête les cinquante ans de La Pommeraie. Paul Duhem (1919-1999) était un artiste porteur d’un handicap qui, dans les années ’90, fréquentait l’atelier de dessin et de peinture de La Pommeraie. Le centre, situé à Quevaucamps, accompagne des personnes adultes en situation de handicap. L’atelier animé par Bruno Gérard, depuis sa création, il y a du trente-deux-ans, a vu éclore de nombreux talents artistiques. La Fondation, créée en 2016, a pour but de pérenniser des productions de l’atelier et des créations singulières qui lui sont léguées.