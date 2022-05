La Pommeraie, 50 ans, l’atelier de peinture en fête.

La Fondation Paul Duhem fête les cinquante ans de La Pommeraie. Paul Duhem (1919-1999) était un artiste porteur d’un handicap qui, dans les années ’90, fréquentait l’atelier de dessin et de peinture de La Pommeraie. Le centre, situé à Quevaucamps, accompagne des personnes adultes en situation de handicap. L’atelier animé par Bruno Gérard, depuis sa création, il y a du trente-deux-ans, a vu éclore de nombreux talents artistiques. La Fondation, créée en 2016, a pour but de pérenniser des productions de l’atelier et des créations singulières qui lui sont léguées.

La Pommeraie célèbre son cinquantième anniversaire en présentant dans sa salle d’exposition cinquante œuvres marquantes de l’atelier.

Aux cimaises : Maurice Brunswick, Michel Dave, François Defontaine, Paul Duhem, Oscar Haus, Hugues Joly, Isabelle Laure, Alexis Lippstreu, Jacques Trovic, Jean-Michel Wuilbeaux, …

L’exposition se tient au 81 de la rue Vandervelde à Quevaucamps, jusqu’au 3 juillet.

Bruno Gérard, au micro de Pascal Goffaux.