La pomme de terre au potager : trois variétés au banc d’essai

La pomme de terre Alouette est une variété à peau route et chair jaune foncé. De bon rendement et très hâtive, elle se récolte entre 75 et 100 jours. Sa durée de conservation est de 3 à 4 mois. Son point fort est la résistance de ses feuilles et de ses tubercules au mildiou !

Sa bonne tenue permet une utilisation multiple en cuisine. Elle se déguste cuite vapeur, au four ou rissolées à la poêle, en purée ou encore dans les soupes.