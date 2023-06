La polyvalence de la chanteuse Gantoise Lady Linn à découvrir en trilogie

Jeune chanteuse originaire de Gand, Lien De Greef (Lady Linn), s’exprime dans tous les styles possibles. Elle se fait d’abord connaître en tant que chanteuse du groupe pop dance Bolchi en 2004. L’année suivante elle dispense son chant avec Skeemz avant de s’acoquiner avec sept redoutables mercenaires du swing pour former en 2006 Lady Linn and Her Magnificent Seven. Ensemble, ils interprètent une soul teintée de jazz et de rock des années soixante.

Le premier album de Lady Linn and Her Magnificent Seven connaît un succès considérable en Belgique où il se classe dans les dix meilleures ventes lors de sa sortie. "Here We Go Again" est certifié disque de platine en 2008 et reçoit de nombreuses récompenses locales. L’album sera suivit par "No Goodbye At All" en 2011.