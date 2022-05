La polyclinique de Nivelles bientôt menacée de fermeture?

Rumeur fondée ou pas? Pierre Huart ne dispose à ce stade d'aucune information tangible . Il devrait néanmoins en obtenir ce mercredi matin. La rectrice de l'ULB ainsi que des responsables de l'hôpital viendront à sa rencontre dans la matinée . " J'entends dire par la bande que la décision est déjà prise, poursuit le bourgmestre, et donc j'aurai effectivement des questions à poser mercredi." En tout état de cause , c'est le conseil d'administration d'Erasme qui entérinera ou pas cette décision à la fin du mois de juin. D'ici là, l'institution a choisi de ne pas s'exprimer dans la presse. Un communiqué précise que " toute communication autour de ce projet est réservée à notre personnel, nos partenaires sociaux, au pouvoirs organisateurs et aux autorités publiques. Nous ne souhaitons donc pas nous prononcer sur d’autres questions tant qu’aucune décision ferme et définitive n’a été prise."

Le personnel de la polyclinique et les habitants devraient donc être fixés avant l'été.