La Pologne résiste aux Pays-Bas dans un match spectaculaire, l’Angleterre et l’Italie se neutralisent

Dans le match entre la Hongrie et l’Allemagne (1-1), tout s’est joué dans les dix premières minutes. Les Magyars ont ouvert le score dès la 6e minute via une frappe surpuissante de Zsolt Nagy. Mais la Mannschaft a rapidement réagi, Jonas Hofmann remettant les deux équipes à égalité à peine trois minutes plus tard, suite à une sortie manquée du portier hongrois.

Au classement dans ce groupe après trois matches, l’Italie (5pts) reste première devant une surprenante équipe de Hongrie (4pts). L’Allemagne est 3e après trois matches nuls, et l’Angleterre ferme la marche avec deux points.