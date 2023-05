La Pologne remplace le nom russe de la ville de Kaliningrad par son ancien nom polonais

Le nom de Kaliningrad, dans l’enclave russe du même nom située entre la Pologne et la Lituanie, va disparaître des cartes et des documents officiels polonais et sera remplacé par l’ancienne appellation polonaise de cette ville, a annoncé mercredi le gouvernement à Varsovie.

Citant une recommandation d’une commission nationale pour les toponymes, le ministre polonais du Développement a indiqué que Kaliningrad retrouverait désormais son nom polonais de Krolewiec, qui désignait historiquement ce qui fut aussi la cité prusse de Königsberg.