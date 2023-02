La Pologne et les Etats-Unis discutent d'une production commune de munitions pour l'Ukraine, dit Varsovie

Le président polonais Andrzej Duda a déclaré vendredi avoir discuté avec son homologue américain d'une production commune de munitions pour l'Ukraine.

"Je peux dévoiler avoir discuté avec le président Joe Biden du lancement d'une production militaire commune, par exemple de munitions (...) Ces entretiens vont se poursuivre", a dit le chef de l'Etat polonais à des journalistes, dans une réponse à une question sur le soutien militaire apporté à l'Ukraine.

"On peut dire que les entretiens à ce propos ont été ouverts à ce plus haut niveau", au cours de la visite du président américain en Pologne, mardi et mercredi, a ajouté M. Duda.

Mardi, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a de son côté annoncé que les Etats membres de l'UE allaient puiser dans leurs stocks pour accélérer la fourniture d'armes et de munitions à l'Ukraine.

Or les stocks occidentaux se vident et il est donc nécessaire de les reconstituer.

De nombreux pays fournissent notamment des obus de 155 mm à l'Ukraine qui, en juillet, consommait quotidiennement 6.000 obus contre 50.000 pour les Russes, selon une source militaire française.