La Pologne et la Belgique plaques tournantes de la production illégale de tabac en 2021

Le ministre a présenté les chiffres mercredi en compagnie de la secrétaire d'Etat polonaise Magdalena Rzeczkowska et de l'administrateur général des Douanes et Accises, Kristian Vanderwaeren, entre autres. La Belgique a en effet pris, à partir de 2018, le leadership de la collaboration entre Etats européens pour ce qui est de la lutte contre la production illégale de produits du tabac. Cette collaboration passe par l'EMPACT, la "plateforme pluridisciplinaire européenne de lutte contre les menaces criminelles".

La fraude aux droits d'accises était une des priorités de l'UE en matière de lutte contre la criminalité pour les années 2018-2021. Au fil des années, la collaboration s'est étendue et renforcée, ce qui explique la multiplication des démantèlements de sites de fabrication. Une vingtaine d'Etats membres de l'UE, ainsi que le Royaume-Uni et l'Ukraine participent désormais à l'EMPACT, avec le soutien d'Eurpol ou encore de l'Olaf.

Selon l'administrateur général des Douanes et Accises, Kristian Vanderwaeren, les sites de production deviennent de plus en plus grands et professionnels, dirigés par des bandes criminelles de mieux en mieux organisées. Les unités de production se font même mobiles. "On finit par gérer une multinationale sans impôts", note-t-il.