La Pologne dans l’Union Européenne, 20 ans de malentendus ?

L’adhésion de la Pologne à l’UE : une population qui dit oui à l’Europe

L’adhésion de la Pologne à l’UE est une histoire compliquée, de non dits, de malentendus. En 2003, les Polonais disaient oui à l’Europe. Un horizon de paix, de démocratie et de liberté de marché. Et beaucoup de désillusions.

Le 8 juin 2003, les Polonais choisissaient par référendum de faire partie de l’Union européenne. Un an plus tard, ils devenaient l’un des dix nouveaux Etats membres de l’Union. La Pologne, en première ligne contre la Russie, correspondait à une vision lucide sur la gouvernance de la Russie.

Pologne, membre de l’UE : une histoire de famille

Depuis que le processus d’élargissement de l’UE a été lancé lors d’une réunion du Conseil des affaires générales en 1998, les Etats membres de l’Europe, c’est comme une histoire de famille. L’adhésion de la République de Pologne, c’est l’histoire d’un mariage, d’une union faite d’espoir, une histoire de destins croisés. C’est aussi une histoire compliquée, faite de non dits et de malentendus. Une relation orageuse, ou chacun à besoin l’un de l’autre, mais où chacun attend de l’autre quelque chose qu’il n’est pas.

Des conflits qui ternissent cette union

Ce retour à l’Europe des anciens pays du bloc de l’Est était un horizon pour l’union et pour la Pologne. L’horizon de la paix, de la démocratie et de l’économie de marché. 20 ans après, que reste-t-il aujourd’hui des rêves d’Europe en Pologne et en Europe de l’Ouest ? Où en est cette relation ternie par de nombreux sujets de discorde ? Une complicité politique entre La Hongrie et la Pologne va faire pression en matière de politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne…

Un pays en première ligne face à la Russie

La guerre froide que l’Europe de l’ouest pensait terminée est de retour. Le statut de la Pologne a changé dans l’union. En première ligne face à la Russie, le pays occupe une position centrale. Plus seulement au niveau géographique mais aussi au niveau politique. On s’est dit donc qu’il était primordial de revenir sur ce processus qui a débouché sur l’entrée en 2004 de la Pologne et de 9 autres Etats dans l’union. Un processus qui semblait évident à l’époque, mais qui n’allait pourtant pas de soi.

Des malentendus jusqu’à la crise, jusqu’aux sanctions

Les conflits de plus en plus durs entre la commission et le groupe de Visegrad, les pays de l’Est qui prennent le chemin de l’illibéralisme, notamment la Hongrie et la Pologne, suscitent souvent de l’incompréhension entre l’ouest et l’est à propos de l’Etat de droit, de la démocratie, des affaires étrangères, des valeurs fondamentales de l’Europe qui devraient être partagées par ses États membres. L’homme politique Zbigniew Rau postera sur twitter "La Pologne ne soutiendra jamais l’idée de passer de l’unanimité au vote à la majorité qualifiée en matière de politique étrangère et de sécurité commune", marquant une prise de distance avec les valeurs de l’Union Européenne. A partir de là, les décisions polonaises feront passer l’Europe en seconde position. Une adhésion à l’UE qui ne fait pas l’unanimité dans le cercle politique polonais, qui s’associe toujours plus à l’illibéralisme de la Hongrie. En décembre 2015, le Parlement polonais prend la décision de confier au gouvernement le pouvoir de nomination et de révocation des dirigeants de la télévision et de la radio publiques. Un autre des problèmes majeurs : les entreprises polonaises ont du mal à se conformer aux normes européennes, et sont gangrenées par la corruption.

Il faut donc prendre le temps de revenir sur le chemin parcouru ensemble depuis cette adhésion à l’UE, pour mesurer l’origine de ces malentendus et de ces décisions houleuses.

Dans ce podcast : Olivier Hanrion, journaliste RTBF. Dorota Bawolek, journaliste Belgo-Polonaise.