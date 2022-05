La Pologne clôt les négociations avec Bruxelles sur le plan de relance bloqué

Vendredi, la Commission européenne a souligné dans un tweet que "le plan polonais devait inclure des engagements à: démanteler la Chambre disciplinaire, réformer le régime disciplinaire, et réintégrer les juges illégalement révoqués". Selon le ministre polonais de Développement et des Technologies, cité par l'agence PAP, la Pologne a accepté de démanteler la chambre disciplinaire et d'introduire "une certaine modification" du régime disciplinaire courant le deuxième semestre de cette année.

Un projet déposé par le Président polonais Andzrej Duda concernant la chambre disciplinaire est actuellement débattu par le Parlement polonais.

La Pologne, dirigée par le parti populiste-nationaliste PiS et Bruxelles s'opposent depuis des années sur plusieurs dossiers, Varsovie ne respectant pas les décisions de la justice européenne. La Pologne a été condamnée à des pénalités financières journalières pour avoir ignoré un ordre en juillet de la Cour de justice de l'UE de faire cesser les activités de cette chambre disciplinaire.