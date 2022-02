La pollution plastique et chimique a dépassé les limites de la planète

Non seulement ces produits sont innombrables et les données sur leurs risques inexistantes ou soumises au secret industriel. Mais ils sont par définition contemporains de l’ère industrielle, contrairement aux autres paramètres étudiés par les "limites planétaires" qui permettent de comparer sur 10.000 ans ou plus.

Pesticides tuant des organismes de façon indiscriminées, ingestions de plastique par les êtres vivants, effets hormonaux ou reproductifs… La pollution chimique menace l’environnement en endommageant les processus physiques et biologiques sur lesquels repose toute vie, un phénomène aggravé lorsque le produit a une longue persistance.

"On parle de 350.000 substances différentes. On n’a pas de connaissances sur la grande majorité d’entre elles, sur leur quantité de production ou leur stabilité, ou leur effet sur l’environnement ou leur toxicité", souligne Mme Carney Almroth.

"Nous savons ce que certaines d’entre elles sont. Mais pour la plupart, on ne sait rien".

Même les bases de données les plus complètes, comme "Reach" dans l’Union européenne, n’atteignent que 150.000 produits, dont seulement un tiers font l’objet d’études poussées en toxicité.