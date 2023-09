La pollution par habitant liée au charbon augmente dans les pays du G20

En Indonésie, les émissions de CO2 liées au charbon par habitant ont grimpé de 56% depuis 2015, selon le rapport, tandis qu’un groupe de pays riches et d’institutions internationales s’était engagé l’an dernier à verser à cet État 20 milliards de dollars pour réduire sa dépendance au charbon.

Parmi les pays qui sont parvenus à réduire leurs émissions globales, certains continuent d’émettre bien plus que d’autres au regard de la moyenne mondiale par habitant, souligne le rapport.

"La Chine et l’Inde sont souvent accusés d’être les principaux pollueurs au charbon. Mais si l’on tient compte de la population, la Corée du Sud et l’Australie étaient encore les plus gros pollueurs en 2022"