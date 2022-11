La pollution lumineuse, une menace pour les oiseaux migrateurs.

Un argument de plus pour réduire la fréquence des éclairages nocturnes urbains, sérieusement remis en question au cours de ces derniers mois dans un contexte où la sobriété énergétique est de rigueur.

"Les efforts visant à réduire la pollution lumineuse au printemps et à l'automne réduiraient les risques de contamination par des produits chimiques toxiques pendant les haltes migratoires, ce qui améliorerait la survie et le succès de la reproduction. Cependant, cela n'aurait aucun effet sur l'exposition à long terme qui se produit le long de la côte américaine du Golfe du Mexique, une région qui pourrait être une source importante de contamination chimique toxique pour les oiseaux d'Amérique du Nord", prévient toutefois Frank La Sorte, chercheur au Cornell Lab of Ornithology et auteur principal de l'étude.