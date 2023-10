La politique communale plus transparente et accessible au citoyen depuis ce 1er octobre

Théoriquement oui, l’application de ce décret est une avancée démocratique puisqu’elle met l’accent sur l’empouvoirement du citoyen par rapport aux décisions prises dans sa commune.

Pourtant, en fonction de la réalité politique locale, ce décret a pu être perçu comme une charge supplémentaire et même un risque.

A Sombreffe, on a vécu l’application de ce décret comme du travail supplémentaire dont on se serait bien passé. "C’est pour le moment beaucoup de travail, pour peu d’intérêt et pour quelques initiés, réagit Jonathan Burtaux, échevin notamment en charge de la digitalisation à Sombreffe. D’abord, on s’est préparés et on a anticipé les obligations du décret. Ensuite, on a dû sensibiliser l’ensemble des agents amenés à rédiger des points pour le conseil communal, et à former plus spécifiquement deux agents qui sont chargés de la gestion du conseil communale et qui sont, eux, le dernier filtre de ces délibérations avant qu’elles ne soient exportées en ligne, et qui doivent donc être très attentifs à savoir si ce qui est publié est conforme aux règles en matière de RGPD etc."

Concrètement, l’échevin souligne par exemple la lourdeur de la démarche de pseudonymisation des noms de personne dans les différents documents qui sont accessibles au public. "Toutes les informations qui doivent être anonymisées doivent être rédigées dans une police spécifique RGPD de manière telle à ce que le logiciel que nous avons acquis puisse les reconnaître et directement masquer automatiquement les informations à anonymiser".

Pour lui, "c’est une nouvelle couche de formalisme à respecter dans un formalisme déjà très important. C’est une nouvelle louche de travail. Avec des risques supplémentaires".

Jonathan Burtaux évoque à plusieurs reprises les "risques" que représente ce nouveau décret.

Il évoque le risque lié à la pseudonymisation d’abord. Personne n’est en effet à l’abri d’une maladresse, qui pourrait prêter le flanc à un recours. Un de plus, serait-on tenté de dire. Car Sombreffe fait partie des villes où certains citoyens ou conseillers communaux introduisent de nombreux recours. "C’est plus de risques par rapport à l’administration, à la difficulté qu’on peut avoir par rapport à la publication d’informations comme celles-là car c’est l’administration qui est responsable, la commune qui est responsable des informations qu’elle publie. Il faut éviter d’avoir une inflation du nombre de recours que pourrait provoquer ce nouveau décret".

Il évoque aussi le risque de mauvaise compréhension par le citoyen qui ne disposerait pas forcément des outils de décodage nécessaires. "Les projets de délibération ne sont que des projets. A ce stade, la décision peut changer car elle peut être débattue, des amendements peuvent être apportés ou le point peut ne pas être décidé. Le citoyen ne doit pas penser qu’en ayant accès au seul projet de délibération, il pourra décoder l’ensemble du point qui sera discuté au conseil. Il y a donc un risque par rapport au décodage et à la bonne compréhension des enjeux. Il n’y a rien de tel qu’assister au conseil communal et aux débats".