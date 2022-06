La politesse, une science de la vie ?

Plus on est âgé, plus on est sensible à la politesse, observe Jean Pruvost.

On a toujours tendance à trouver que les jeunes ne sont pas polis. Ce n’est pas vrai, affirme-t-il, parce que depuis le 17e siècle, on le dit. La Bruyère dit déjà que les jeunes sont insolents.

"Je me rends compte que, dans le fond, ce n’est pas quelque chose de vieux, mais les personnes âgées y sont plus sensibles. Raison de plus pour qu’elle soit apprise encore davantage. Il y a des collèges, des lycées, où on donne des cours de politesse, des concours de politesse. Après tout, c’est une très bonne chose !"