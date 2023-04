La police va boucler tout un quartier de Schaerbeek ce dimanche 16 avril

Les détails et les raisons exactes n’en sont pas divulgués mais la police locale de la zone Bruxelles Nord avertit les habitants de Schaerbeek d’une prochaine opération de police ce dimanche 16/4. Ainsi l’avenue Félix Marchal (entre la rue du Radium et la chaussée de Louvain) et la chaussée de Louvain (entre la place Dailly et le carrefour Grande Rue au Bois-Rue Victor Hugo) seront fermées à partir de 8h00 et jusqu’en soirée. Seuls les habitants pourront se rendre chez eux.

Pour sortir de leur habitation, ils sont invités à appeler un numéro de contact : 02/249.29.88. Les entrées et sorties doivent être limitées et si possible planifiées. Pourquoi un tel dispositif ? La police ne souhaite pas donner de plus amples explications.