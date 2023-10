La police retrouve 150 selles de chevaux volées et 35.000 euros dans un manège dans le Hainaut : quatre suspects placés sous mandat d’arrêt

Environ 150 selles et 35.000 euros ont été trouvés dans leur manège et maison. Les vols, principalement effectués la nuit, ont touché des écuries et écoles d’équitation sur l’ensemble de la Belgique.

Les vols ont été signalés il y a plusieurs mois, aux quatre coins de la Wallonie : 18 selles d’un coup à Gouy-les-Piétons, dans le Hainaut, 12 selles à Marche, une dizaine à Lasne. La région liégeoise n’a pas non plus été épargnée avec des vols à Flémalle et à Harzé. Avoisinant souvent les 4000 euros pièce, un vol de selle représente un préjudice important.

La PJF demande aux propriétaires de selles de signaler tout vol à la Police Locale, muni de la date des faits, de la description de l’objet volé, de la facture d’achat ainsi que d’éventuelles photos.