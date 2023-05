La police organise une nouvelle action contre la distraction au volant mercredi et jeudi

La police organisera mercredi et jeudi une troisième action nationale de lutte contre la distraction au volant. Les agents seront particulièrement attentifs à l’utilisation du GSM en conduisant. Entre 5% et 25% des accidents sont (entre autres) causés par le fait que l’attention de l’automobiliste est détournée de la chaussée, souligne mardi la police dans un communiqué. "On le remarque au quotidien. C’est un véritable fléau. Nous y sommes confrontés tous les jours", confie Maxime Peters, responsable du service roulage pour la zone Nivelles-Genappe.

Sur cette zone brabançonne, les policiers se glisseront dans la circulation pour traquer les contrevenants. "Il ne s’agit en rien d’une opération de sensibilisation. Les conséquences du GSM au volant sont trop graves que pour faire que de la prévention. On estime que 50 décès de la route sont causés par cela en Belgique. Les gens ne sont pas attentifs à l’environnement qui les entoure. La tolérance zéro sera appliquée."

Lors de la dernière action, en novembre, 2.348 infractions avaient été constatées et 588 permis avaient été immédiatement retirés. Le code de la route interdit aux conducteurs d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler des appareils électroniques dotés d’un écran, sauf si ceux-ci sont fixés à un support prévu à cet effet, rappelle la police. En cas d’infraction, le montant de la perception immédiate est de 174 euros, auxquels il faut ajouter les frais administratifs. Le permis de conduire peut faire l’objet d’un retrait immédiat et en cas de citation devant le tribunal de police, l’amende peut grimper jusqu’à 4.000 euros.