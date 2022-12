La police organise une "grève de l’amende" pour faire perdre 150 à 160 millions d’euros à l’Etat

Toutes les infractions ne seront pas passées sous silence du jour au lendemain, tempèrent les syndicats de police. "On ne laissera pas la Belgique devenir un Far West au niveau des routes, on continuera à faire notre travail mais en utilisant plus souvent notre possibilité d’évaluation dans certains contextes", précise Vincent Gilles, président du SLFP police. Et il donne un exemple :

Prenons un automobiliste, seul dans une artère, qui tourne sans mettre son clignotant, mais sans pour autant mettre en danger qui que ce soit (piéton, cycliste, automobiliste), il sera interpellé, identifié, contrôlé mais peut-être pas forcément verbalisé par une amende.

A l’inverse, le même automobiliste qui commet la même infraction, mais cette fois-ci en mettant en danger quelqu’un d’autre, lui aura bien son amende comme d’habitude.

Il en va de même pour toutes les autres infractions de roulage graves : excès de vitesse, alcool au volant, franchissement d’un feu rouge ou refus d’une priorité, toutes ces infractions seront bien sanctionnées d’une amende.