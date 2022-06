La police judiciaire saisit pour la première fois des NFT en Belgique

La Police judiciaire fédérale (PJF) de Flandre orientale a saisi pour la première fois des NFT (des objets numériques certifiés uniques et infalsifiables par la technologie "blockchain") après des perquisitions dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent, a-t-elle annoncé mardi.

Lors de deux perquisitions domiciliaires dans le cadre de cette enquête, la PJF de Flandre Orientale a saisi au total plus de 547.000 euros de biens. Il y avait une grande quantité de pièces d'argent et d'or (d'une valeur de 346.000 euros) et des crypto-monnaies (d'une valeur de 175.000 euros), ainsi que des NFT (d'une valeur de 26.000 euros). C'est la première fois que la police belge saisit des NFT.