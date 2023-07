La police judiciaire recrute les futurs Mister Q : "on recherche des gens à la recherche de défis"

Dans le domaine de la protection des données, la PJF respecte les "balises légales", insiste-t-il : "Les services de renseignement et les services de police ont un cadre légal duquel ils ne sortent pas, on ne sort pas de cette logique dans les services belges. Dans le Big Data et la masse d’informations que nous avons à traiter, le véritable de défi c’est de pouvoir traiter ces données et d’assister les enquêteurs parce que, à un moment donné, l’humain est dépassé par la complexité de l’ensemble de ces données. C’est là où la technologie et la technique doivent être en appui, et pas remplacer le traitement humain". Le traitement de l’énorme masse d’informations découvertes lors du décryptage du réseau SKY ECC est un exemple : "C’est une des très grandes réussites de la PJF, et demain nous devons être prêts à traiter d’autres SKY ECC", poursuit Laurent Blondiau. Il insiste pour dire qu’il garde un "excellent contact avec les cabinets ministériels pour faire valoir nos besoins en moyens et communiquer sur nos résultats. Tout le monde est bien conscient du fait que la PJF doit continuer à vivre avec son temps pour continuer à faire face à la criminalité organisée et au terrorisme".