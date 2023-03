La police judiciaire fédérale "sous pression", une corruption de plus en plus "complexe", le constat du directeur général Eric Snoeck

Depuis l’infiltration par la police judiciaire fédérale d’une messagerie utilisée par des criminels de la drogue, plus de 3000 suspects ont pu être identifiés et 1500 personnes arrêtées, relève l’invité de Matin Première.

Pourtant, force est de constater que la situation se dégrade. Le volume de cocaïne qui arrive entre autres via le port d’Anvers ne diminue pas, la violence de plus en plus visible et les explosifs utilisés par les criminels pour intimider toujours plus puissants. Une situation rendue possible en raison d’une police débordée ? "Débordée, probablement pas, sous pression, certainement, et déterminée à faire les bons choix et les bonnes priorités pour continuer la lutte judiciaire contre ces phénomènes, sans aucun doute", rétorque son directeur général.

"Je pense que le travail judiciaire est un travail tout à fait indispensable et nécessaire, mais qui n’est sans doute pas suffisant. Il y a une conscience de plus en plus collective au niveau des entités fédérales, mais aussi locales. […] C’est important de continuer à arrêter des gens, à saisir des biens, mais c’est important aussi de mettre en place des modèles barrières, de s’inquiéter de la sécurisation du port d’Anvers, de mettre en place des mesures à prendre parfois par l’autorité administrative. C’est un travail de longue haleine, un travail de moyen terme qui fera en sorte que la Belgique restera résiliente par rapport à ce problème important", développe-t-il.