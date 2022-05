La police judiciaire fédérale manque de moyens : "On ne demande pas la lune", lance Frédéric Van Leeuw

Selon Frédéric Van Leeuw, les sommes demandées sont minimes par rapport à ce que rapportent la police judiciaire et ses parquets. "Rien qu’au niveau des transactions, on a dépassé les 500.000 millions. Au niveau de SKY ECC, on est à 74 millions d’euros rien que pour les saisies. Quelque part, avec la police de la sécurité routière, la police judiciaire fédérale est la seule police qui rapporte. Mais ça va dans le pot commun de l’état, et ça ne rapporte pas à la police."

Des enjeux de "démocratie"

Face à la surdité politique, le procureur général insiste sur le caractère démocratique des missions de la police judiciaire fédérale.

Si la Belgique n’a plus les moyens de travailler sur des dossiers comme Sky ECC, d’autres états le feront. "On n’aura pas la possibilité de garantir que cela a été fait selon nos principes démocratiques, en respectant nos libertés et avec des magistrats qui sont vraiment attentifs à cela. C’est un enjeu fondamental et qui, quelque part, n’a pas de prix."