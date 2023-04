La police et l'armée péruviennes responsables d'exécutions arbitraires selon HRW

"L'armée et la police péruviennes sont responsables de décès qui pourraient être assimilés à des exécutions extrajudiciaires ou arbitraires, ainsi que d'autres abus brutaux contre des manifestants et des passants lors des manifestations entre décembre 2022 et février 2023", indique le rapport.

La destitution début décembre de l'ancien président Pedro Castillo, accusé d'avoir tenté un coup d'Etat en voulant dissoudre le Parlement qui s'apprêtait à le chasser du pouvoir, et son remplacement par Dina Boluarte, son ancienne vice-présidente, ont provoqué une vague de manifestations violentes qui ont été durement réprimées à travers le pays.

"Pendant des semaines, alors que les forces de sécurité tuaient des manifestants et des passants, le gouvernement Boluarte semble avoir fermé les yeux", estime dans le rapport César Muñoz, directeur associé de la division Amériques de HRW.