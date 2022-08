La police espagnole repêche sept corps en mer Méditerranée, probablement des migrants

La police espagnole a indiqué avoir repêché dimanche et lundi sept corps dans la Méditerranée, sur la côte sud-est du pays, probablement des migrants qui avaient tenté la traversée en mer pour rejoindre l'Europe.

"La garde civile a remonté sept corps sans vie au large d'Alicante et de Murcie" qui "flottaient dans l'eau dans l'après-midi du dimanche 28 août et la matinée du lundi 29", a annoncé la police dans un communiqué.

Les cadavres ont été emmenés à l'institut médico-légal afin que soit réalisée "une autopsie pour déterminer les causes de la mort, le sexe, l'âge et éventuellement leur nationalité". Il "semblerait", poursuit le communiqué, que ces personnes soient "d'origine nord-africaine", qu'elles avaient "quitté leur pays d'origine" et "naviguaient dans une embarcation de fortune".