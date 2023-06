La police diffuse un avis de recherche pour faire la lumière sur un dossier vieux de 7 ans

A la requête du parquet de Flandre occidentale - division de Bruges, la police a diffusé un avis de recherche pour tenter de faire la lumière sur un dossier remontant à 2016. Il concerne le décès, à Ostende, de Pieterjan Bentein, un cuisinier âgé de 30 ans qui avait été retrouvé inanimé en rue et était décédé des suites de ses blessures.

Dans la soirée du lundi 16 mai 2016 vers 22h45, Pieterjan Bentein avait quitté à vélo le restaurant "Petrus" situé à Ostende. Après son service, il était allé boire un verre puis s'était rendu dans un snack et un magasin de nuit. Il avait ensuite repris son vélo pour rentrer chez lui. Vers 2h30, une patrouille de police l'avait retrouvé sur la Konterdamkaai, inconscient.

Sept ans plus tard, la police et le parquet tentent toujours d'éclaircir les circonstances et d'obtenir des réponses à ce décès suspect. Le GSM de la victime a en effet été volé. L'étui contenait sa carte d'identité et ses cartes bancaires. Le GSM avait été tracé deux jours plus tard, le 19 mai 2016, dans une boutique de téléphonie à Dunkerque, puis en Angleterre. La police recherche la personne qui a vendu ou acheté le téléphone portable de la victime à Dunkerque.

L'enquête a également pu établir que Pieterjan Bentein a rencontré un couple entre le night-shop et le snack. Il s'agit d'un homme avec un accent hollandais et d'une femme de type philippin.

Enfin, un chauffeur de taxi a vu, cette nuit-là, une personne allongée à côté de son vélo dans la Konterdamkaai. Il ne s'est pas arrêté car il y avait quatre jeunes hommes et deux jeunes femmes autour d'elle. "Ils n'étaient peut-être que des témoins et pensaient que Pieterjan allait bien. Il est aussi possible que l'un d'eux l'ait fait tomber de son vélo". Les enquêteurs demandent à ces personnes de se manifester.