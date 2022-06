La police de Liège engage des Bergers Malinois abandonnés

Le meilleur ami de l’homme est aussi un membre du personnel précieux pour la Zone de Police. Véritables binômes de leurs maîtres, ils assurent des missions multiples. Ils assistent leurs collègues dans le cadre des interventions, d’opérations spécifiques (perquisition, contrôle d’établissement, fouille d’immeuble, …) et dans la sécurisation des lieux publics. Et depuis peu, la police de Liège les engage en collaboration avec la Société Royale Protectrice des Animaux de Liège.

La collaboration entre la police de Liège et la SRPA a débuté il y a 4 ans. Presque par hasard. Alors que les bénévoles doivent se séparer d’un jeune berger malinois abandonné et agressif, ils appellent en dernier recours le Commissaire Mike Fuente. Leur demande est simple : "Ce chien peut-il vous intéresser pour la brigade canine ?" Le commissaire vient pour voir le chien et sent en lui un potentiel. Une adoption s’ensuit. Une adoption qui sauvera la vie du jeune Barry.