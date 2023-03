La police de Charleroi retrouve son stand de tir

Soulagement pour les policiers carolos, ils retrouvent leur stand de tir. Cela faisait cinq ans qu’il était fermé. Ce stand situé dans le sous-sol du centre sportif de la rue de l’Asie à Marcinelle, a été complètement rénové.

Il y a cinq ans, les pompiers avaient rendu un rapport négatif pour ce stand à cause de problèmes liés à la sécurité et au risque d’incendie. De nombreux marchés publics et le covid ont ralenti sa rénovation.

Une réouverture synonyme de gain de temps et d’argent pour les policiers de Charleroi, puisqu’ils devaient se rendre à Bruxelles et à Nivelles pour s’entraîner au tir.