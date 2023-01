La police de Bruxelles-Capitale/Ixelles restitue 56 vélos volés à leurs propriétaires

La zone de police précise que seulement cinq vols de vélos sont signalés quotidiennement, mais elle estime que le nombre réel de deux-roues volés chaque jour se situe plutôt entre 10 et 15. Les victimes auraient trop souvent le sentiment que leur plainte n'aboutira pas.

La police a développé la section "Veloflic" en 2019 afin de répondre au nombre croissant de vols de vélo et mieux épauler les victimes de ce genre de vols, qui ne se sentent pas aidées. Une page Facebook "Veloflic PolBru" sert de canal pour diffuser les informations des vélos récupérés, dans l'espoir de retrouver leurs propriétaires légitimes. En quelques années, elle a atteint 8.500 membres et ses publications touchent 10.000 à 18.000 personnes. Les victimes, quant à elles, peuvent toujours contacter la zone de police, notamment via cette page.

Les forces de l'ordre ont également poursuivi un projet de vélo d'appât pour lutter contre les receleurs. Concrètement, des vélos sont placés dans des "points chauds", dans l'espoir de prendre les voleurs de vélos en flagrant délit. La police fixe un rendez-vous avec le vendeur d'un vélo volé, qui est ensuite pris en embuscade par les inspecteurs sur le lieu du rendez-vous. En 2022, une vingtaine de ces opérations se sont déroulées. Lors de l'une d'entre elles, le vélo volé d'un policier a même été retrouvé.