La police d’Ottignies-LLN bientôt relogée ? La Ville souhaite acheter un bâtiment près de la gare pour y installer son commissariat

L’idée n’est plus de construire, mais d’acheter un bâtiment existant, de le moderniser et de l’adapter aux besoins spécifiques de la zone de police. La Ville a trouvé la perle rare. Il s’agit de bureaux occupés jusqu’à présent par l’administration des finances, avenue Paul Delvaux. Ils seront bientôt libres et le propriétaire est disposé à les vendre.

"On avait demandé à la police de faire une estimation de ses besoins à l’horizon de dix ou vingt ans en tenant compte de l’agrandissement de la zone de police, explique Julie Chantry (Ecolo), bourgmestre. Ce qu’elle a mis sur la table, c’est 3000 mètres carrés de bâtiment et au minimum cent places de parking. Et surprise, le bâtiment de l’avenue Paul Delvaux fait 3300 mètres carrés et a 106 places de parking. Donc on tombe exactement dans les besoins de la police, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle pour nous, si on parvient à l’acquérir, parce que ça remplit toutes ces cases-là."

En outre, la localisation est idéale, à deux pas de la gare et du centre d’Ottignies, et près des grands axes qui mènent à Louvain-la-Neuve.