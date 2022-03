La police bruxelloise à nouveau visée par des jets de cocktail Molotov

Après le commissariat central de la zone ouest à Molenbeek, lundi soir, c’est le local de la brigade canine de la zone Montgomery qui a été touché, tôt mercredi matin.

Aucune victime n’est à déplorer mais les dégâts sont importants.

Heureusement, ce petit bâtiment situé dans un quartier très tranquille de Woluwe-Saint-Lambert est toujours inoccupé la nuit. Aucune vie n’était donc en danger.

En revanche, trois véhicules de police ont été détruits par les flammes. Le bâtiment a aussi en partie brûlé. Il est complètement inutilisable. Les assurances doivent encore rendre leurs conclusions, mais la durée des réparations se comptera en semaines, voire en mois. La zone Montgomery va devoir trouver des locaux de remplacements pour les 7 agents de la brigade canine et leurs chiens.

Le parquet a ouvert une enquête

Le laboratoire de la police ainsi qu’un expert en incendie ont directement été dépêchés sur place.

Il s’agirait d’un geste de vengeance, celui d’un individu qui aurait eu une altercation avec la police un peu plus tôt. Il n’y aurait a priori pas de lien avec l’incident très similaire lundi soir à Molenbeek.Mais le parquet ne confirme pas encore. Pour les deux affaires, toutes les pistes sont étudiées, nous précise-t-on.

Du coté des représentants des policiers, on se dit très inquiet de la multiplication des jets de cocktail molotov. Fin janvier, c’est un véhicule de police qui était visé en plein centre-ville.

Les syndicats demandent des réponses concrètes aux autorités, politiques, judiciaires, ainsi qu’à la hiérarchie. Ouvrir des enquêtes et affiché son soutien aux policiers ne suffit plus, nous dit-on du côté du syndicat policier SNPS. Une réunion entre délégués syndicaux et chefs de corps s’est tenu mercredi après-midi pour aborder la question.