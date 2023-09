La police Bruxelles-Ouest saisit un véhicule dans lequel de la drogue était dissimulée

Une patrouille de la zone de police Bruxelles-Ouest a intercepté, le 29 août dernier vers 21h00, un véhicule aménagé pour cacher de la drogue. Le conducteur a été interpellé, auditionné puis remis en liberté sous conditions.

"La patrouille a constaté qu'une camionnette Peugeot Bipper était en train de commettre plusieurs infractions au code de la route sur la chaussée de Ninove à Molenbeek-Saint-Jean", a expliqué mardi la zone de police Bruxelles-Ouest.

"Le véhicule a été intercepté par les policiers sur le quai de Mariemont et a été fouillé. Le conducteur était fort nerveux et sa camionnette dégageait une forte odeur de cannabis. Une cache aménagée, en dessous du siège passager, a été découverte. Les policiers y ont trouvé des quantités de 590 grammes de cannabis et 73 grammes de résine de cannabis, ainsi qu'une somme de 700 euros et deux GSM".

Le véhicule a été saisi. Quant au conducteur, il a été privé de liberté et transféré au commissariat pour audition. Il a ensuite été mis à disposition du parquet de Bruxelles qui a désigné un juge d'instruction. Ce dernier a décidé de libérer le suspect sous conditions.