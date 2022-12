La police annonce un mois sans PV dès ce jeudi

Ce "mois sans sanction" est une initiative des quatre syndicats de police VSOA, NSPV, ACV et ACOD. Ils se sentent écrasés par le gouvernement Vivaldi.

Les syndicats demandent à leurs agents de répondre "de manière non répressive" aux infractions au code de la route et au stationnement à partir de mercredi, écrivent dans leur édition de lundi les quotidiens Het Laatste Nieuws et Sudinfo.

Les syndicats de police veulent protester contre le gouvernement fédéral pour deux raisons principalement: la fin de carrière douce pour les policiers qui prennent leur retraite à 58 ans et UI s'éteint à partir de 2023. et l'annulation de l'augmentation salariale convenue pour la police.

Si nécessaire, nous continuerons jusqu'en 2024

Il n'y aura donc aucune amende de stationnement ou de circulation durant un mois, du 15 décembre au 15 janvier. Mais également moins de contrôles BOB contre l'alcoolémie au volant. Sans oublier les actions de ponctualité aux heures de pointe et les contrôles de filtres dans les aéroports. "Si nécessaire, nous continuerons jusqu'en 2024!", préviennent-ils.